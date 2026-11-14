Два человека пострадали при пожаре после поджога двери квартиры в Москве

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог входной двери одной из квартир, сообщил 360.ru источник, знакомый с обстоятельствами происшествия.

Пожар произошел в 12-этажном доме на улице Полбина, 48, в Печатниках. На восьмом этаже загорелись мебель и личные вещи в холле. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

До прибытия спасателей подъезд самостоятельно покинули 20 человек. Сотрудники МЧС вывели из здания девочку 2011 года рождения и пенсионерку. Обеих госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Ребенка доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 13 имени Филатова, женщину — в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Пожар ликвидировали, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее пожар произошел в квартире на Алтайской улице. Погибли три человека, в том числе и девочки-близняшки.