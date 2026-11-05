Плавающий в зеленоградском пруду лось попал на видео

Утром 5 ноября спасатели в Зеленограде получили необычное сообщение — в пруду Быково болото застрял лось. Об этом 360.ru сообщил источник. Плавающее животное сняли на видео местные жители.

ЧП случилось в районе Матушкино. На место отправились специалисты.

Позже стало известно, что лось выбрался из водоема и направился в сторону Панфиловского проспекта. В одном из водительских чатов города сообщили, что животное сбили на выезде из Зеленограда. Подтверждения этой информации нет.

Две недели назад к зданию школы в районе Гольяново на востоке Москвы вышел лось. Животное стояло прямо у калитки в образовательное учреждение, но агрессии не проявляло. До этого лось вышел ко двору в жилом комплексе в Коммунарке.

Кандидат биологических наук Юрия Калинкина объясняла, что встречи с дикими животными осенью вблизи населенных пунктов участились по всей России.