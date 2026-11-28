Пациент, которого ошибочно признали мертвым в Архангельской области, остается в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС рассказал в Минздраве региона.

ЧП произошло 30 октября. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи зафиксировала смерть 61-летнего пациента. Мужчину транспортировали в судебно-медицинский морг. Там у него появились признаки жизни — у мужчины зафиксировали появление спонтанного дыхания, его доставили в Первую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

«Пациент находится в стабильно тяжелом состоянии», — сообщили агентству.

В середине ноября аналогичный случай произошел в Северодвинске. Врач по ошибке отправил пациентку в морг, а затем убил ее, чтобы скрыть халатность. Реаниматолога вызвали для оказания экстренной помощи, но врач вместо необходимых процедур ввел пациентке смертельный препарат.