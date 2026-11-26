Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение склада на территории мебельной фабрики в городе Электроугли, проводится проливка и разбор конструкций. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка ведомства.

Открытое горение ликвидировали в 6:23. По данным пресс-службы, обошлось без пострадавших.

Пожар разгорелся по адресу город Электроугли, Сафоновский переулок, дом 7. Площадь склада составляет 1600 квадратных метров, произошло частичное обрушение. На место ЧП отправили 45 специалистов и 15 единиц техники.

Пожарные локализовали возгорание и не допустили распространения огня на соседние строения.

Ранее мощный пожар разгорелся после взрыва газа в пятиэтажке в райцентре Кулунда Алтайского края. В результате погиб мужчина 1974 года рождения, он находился в соседней с эпицентром квартире.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На четвертом и пятом этажах произошло обрушение.