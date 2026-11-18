Суд Северодвинска арестовал реаниматолога одной из городских больниц по делу об убийстве пациентки. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, врач пошел на преступление, чтобы скрыть собственную ошибку.

По данным следствия, медик констатировал смерть женщины и направил ее в морг, где его коллеги нашли у пациентки признаки жизни.

Реаниматолога вызвали для оказания экстренной помощи, но врач вместо необходимых процедур ввел пациентке препарат, от которого она скончалась.

Следователи завели уголовное дело об убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Врачу предъявили обвинение, суд отправил его под стражу.

Для установления всех обстоятельств происшествия криминалисты приступили к расследованию.

В начале августа этого года стало известно о задержании медбрата отделения паллиативной помощи больницы Кельна. По версии следствия, он ввел 10 пациентам летальные дозы препаратов, чтобы снизить нагрузку в ночные смены.