Обоим водителям столкнувшихся в Чили микроавтобуса и грузовика, когда погибли основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы», запретили выезд из страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона Магальянес.

«Водителю микроавтобуса вменяются два эпизода причинения смерти по неосторожности, второму водителю — управление транспортным средством под воздействием веществ», — заявили в ведомстве.

Первому назначили ночной домашний арест, при этом обоим автомобилистам запретили выезжать из страны. Также в прокуратуре отметили, что ходатайств об изменении мер пресечения водителям не поступало.

Ранее стало известно, что тела погибших не отправят на Родину, потому что процедура установления личностей еще не закончилась. До этого в компании подтвердили, что погибшие в ДТП россияне — основатели «Четырех лап».

Авария произошла 21 ноября. Микроавтобус столкнулся с грузовиком. В итоге погибли два россиянина, еще пятеро, в том числе двое российских граждан, пострадали.