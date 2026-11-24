Российская туристка пострадала во время катания на доске на Пхукете — ее насквозь пронзила рыба-игла. Об этом 360.ru рассказала пострадавшая Алена.

По словам девушки, около года назад она каталась недалеко от берега, когда почувствовала удар в спину, как от теннисного мяча. Оказалось, что это сарган, также известный как рыба-игла.

«Я чуть не потеряла сознание от болевого шока, но ребята, которые были рядом, быстро вытащили меня на берег», — поделилась Алена.