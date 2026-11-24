Рыба-игла проткнула легкое серфингистке во время катания на Пхукете
Серфингистка рассказала, как спаслась после столкновения с рыбой-иглой
Российская туристка пострадала во время катания на доске на Пхукете — ее насквозь пронзила рыба-игла. Об этом 360.ru рассказала пострадавшая Алена.
По словам девушки, около года назад она каталась недалеко от берега, когда почувствовала удар в спину, как от теннисного мяча. Оказалось, что это сарган, также известный как рыба-игла.
«Я чуть не потеряла сознание от болевого шока, но ребята, которые были рядом, быстро вытащили меня на берег», — поделилась Алена.
Ранка с виду была небольшой, ее обработали и хотели продолжить отдых. Но тут девушка поняла, что не может вдохнуть, и попросила вызвать скорую.
Оказалось, что рыба пронзила легкое, вызвав гемопневмоторакс. Туристку прооперировали, около полутора месяцев рана заживала, и еще столько же заняла реабилитация.
«Главное, чтобы люди не терялись и не паниковали, не боялись обратиться за помощью и обязательно делали страховку», — заключила Алена.
Ранее на Пхукете пропал 74-летний россиянин.