G1: шторм в Бразилии разрушил восемь тысяч домов, погибли три человека

Сильный шторм с порывами ветра до 114 километров в час обрушился на город Тупансиратан в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Стихия унесла жизни трех человек, сообщили порталу G1 в региональной гражданской обороне.

Мэр города Густаво Терра заявил, что около восьми тысяч домов разрушены или получили повреждения. Пострадали также магазины, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты и зернохранилища.

Шторм сопровождался градом, повалил деревья и опоры линий электропередачи. В городе нарушились подача электричества и воды, возникли проблемы со связью.

Местная больница лишилась крыши, часть оборудования повреждена, поэтому раненых перевозят в соседние населенные пункты.

Ранее на затопленные улицы Флориды после шторма вышли крокодилы.