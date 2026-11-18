СК: в Бурятии три человека погибли после падения автомобиля под лед озера Бусани

Тела трех мужчин обнаружили в автомобиле, затонувшем на озере Бусани в Баунтовском районе Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

Они выехали на машине на неокрепший лед водоема, который не выдержал веса автомобиля. Машина провалилась в воду на участке глубиной около 2,5 метра. Все трое находившихся внутри мужчин погибли.

По предварительной информации, утром 17 ноября двое жителей села Уакит и их гость из Читы отправились на рыбалку.

Пропавшую машину на следующее утро заметили местные жители. Они частично подняли автомобиль из воды и достали тела погибших.

В СК напомнили, что выезд на лед водоемов в республике запрещен и может привести к гибели людей.

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