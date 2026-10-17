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    На севере Москвы грузовик снес опору, водитель погиб

    Фото: 360.ru

    На севере Москвы грузовик снес опору уличного освещения, водитель погиб. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

    Авария произошла ночью 17 октября. За рулем КамАЗа находился 61-летний мужчина. Когда полицейские и медики прибыли на место, он уже не подавал признаков жизни.

    По предварительной версии, водитель мог умереть еще до столкновения — причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Обстоятельства гибели мужчины и причины ДТП выясняются.

    Ранее в Кокеле (Па-де-Кале) произошла крупная авария на въезде в туннель под Ла-Маншем. Грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали 19 человек.

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