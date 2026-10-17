На севере Москвы грузовик снес опору, водитель погиб
На севере Москвы грузовик снес опору уличного освещения, водитель погиб. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Авария произошла ночью 17 октября. За рулем КамАЗа находился 61-летний мужчина. Когда полицейские и медики прибыли на место, он уже не подавал признаков жизни.
По предварительной версии, водитель мог умереть еще до столкновения — причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Обстоятельства гибели мужчины и причины ДТП выясняются.
Ранее в Кокеле (Па-де-Кале) произошла крупная авария на въезде в туннель под Ла-Маншем. Грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали 19 человек.
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