Австралиец нашел бомбу времен Второй мировой на пляже и взял ее в руки

В Австралии мужчина во время прогулки с собакой нашел странный предмет на пляже и поднял его из любопытства, лишь потом осознав, что у него в руках бомба. Об этом сообщил ABC News .

В Квинсленде Шон Макни, выгуливающий собаку, вызвал полицию на пляж Вуртулла после того, как обнаружил у подножия песчаной дюны неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. Макни поднял предмет из любопытства.

«Я немного идиот», — признался мужчина.

По его словам, удивительно, что никто больше не заметил боеприпас на пляже. Неизвестно, сколько времени снаряд там пролежал.

Прибывшие на место полицейские оцепили территорию до приезда военных. Представитель Минобороны страны рассказал, что боеприпас идентифицировали как QF 25-pounder для полевой пушки-гаубицы, которая использовалась ВС Великобритании и Содружества во Второй мировой войне. Саперы его подорвали рано утром.

Ранее в порту Салоников при строительстве нового пирса обнаружили сотни неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны.