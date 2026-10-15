Золотая уборка. Домработница похитила из квартиры в Москве золотые слитки на миллион рублей

В Москве задержали женщину, которая похитила из квартиры, где работала домработницей, 155 золотых слитков. Подробности сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

ЧП произошло в одной из квартир в районе Раменки. Женщину для клининга наняла 55-летняя москвичка.

«Пока хозяйки не было дома, сотрудница клининга вскрывала сейф в спальне, ключ от которого лежал в прикроватной тумбочке. За время „уборки“ из сейфа исчезли 155 золотых слитков. Ущерб — более одного миллиона рублей», — отметили в ведомстве.

Хозяйка заметила пропажу золота и заявила в полицию. Домработницу — 52-летнюю жительницу Новгородской области — задержали. При обыске в арендованной квартире полиция обнаружила восемь мерных слитков массой 53 грамма. Задержанная рассказала, что сдавала золото в скупку, а деньги тратила на себя.

Против женщина возбудили уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В Одинцове задержали жителя столицы, который пытался похитить сейф из дома. Мужчина пошел на преступление под влиянием телефонных мошенников.