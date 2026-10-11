На севере Москвы женщина пострадала при столкновении трактора с Mercedes

Женщина сломала руку при ДТП с участием трактора и Mercedes на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительной информации, авария произошла на Ленинградском проспекте рядом с Ходынским тоннелем. Столкнулись трактор и легковой автомобиль. Машина задымилась, произошел разлив топлива.

Пострадавшую заблокировало в транспортном средстве. На место вызвали скорую и спасателей. С переломом кисти женщину госпитализировали в Боткинскую больницу.

В пресс-службе МВД 360.ru подтвердили информацию о ДТП. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.

Накануне в Мытищах при столкновении двух грузовиков погиб один человек. Кроме того, на этом участке в то же время произошли еще две аварии.

За день до этого на северо-востоке Москвы BMW вишневого цвета вылетел с дороги на тротуар. В результате происшествия никто не пострадал.