Грузовик опрокинулся из-за обрушения дороги в Нижнем Тагиле

Грузовик опрокинулся из-за обрушения дорожного полотна в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

ЧП случилось сегодня на улице Полярной. По предварительной информации, во время движения грузовика КАМАЗ, которым управлял 50-летний водитель, дорожное покрытие обрушилось, из-за чего машина перевернулась на правый бок.

«В результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали, автомобиль получил механические повреждения», — заявили в ведомстве.

Водитель грузовика — местный житель и имеет 30 лет стажа вождения. На место происшествия отправились сотрудники Госавтоинспекции, установили временные технические устройства, чтобы обеспечить безопасность на дороге.

Обслуживающей организации направят предписание с требованием устранить обнаруженные нарушения обязательных норм в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее грузовик опрокинулся на легковой автомобиль в Подмосковье. В результате ДТП погибли женщина и ребенок.