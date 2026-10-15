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    Грузовик опрокинулся из-за обрушения дороги в Нижнем Тагиле

    пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
    Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

    Грузовик опрокинулся из-за обрушения дорожного полотна в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

    ЧП случилось сегодня на улице Полярной. По предварительной информации, во время движения грузовика КАМАЗ, которым управлял 50-летний водитель, дорожное покрытие обрушилось, из-за чего машина перевернулась на правый бок.

    «В результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали, автомобиль получил механические повреждения», — заявили в ведомстве.

    Водитель грузовика — местный житель и имеет 30 лет стажа вождения. На место происшествия отправились сотрудники Госавтоинспекции, установили временные технические устройства, чтобы обеспечить безопасность на дороге.

    Обслуживающей организации направят предписание с требованием устранить обнаруженные нарушения обязательных норм в сфере безопасности дорожного движения.

    Ранее грузовик опрокинулся на легковой автомобиль в Подмосковье. В результате ДТП погибли женщина и ребенок.

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