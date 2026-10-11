Три человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Петербурге

МВД начало проверку после ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге

Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба главка городского МВД.

Авария случилась в воскресенье около 07:00 на пересечении Северного проспекта и улицы Руставели.

По предварительным данным, водитель Nissan поворачивал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной скорой помощи.

Двух пострадавших доставили с травмами легкой степени тяжести, еще одного — с повреждениями средней степени тяжести. На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства ЧП.

Ранее 11 октября в столкновении автомобиля Mercedes и трактора на север Москвы женщина сломала руку. Пострадавшую заблокировало в салоне, спасатели вызволили ее и отправили в Боткинскую больницу.