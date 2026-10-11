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    Мужчина погиб в вольере с тиграми в Британии

    Фото: РИА «Новости»

    В Великобритании посетитель Йоркширского парка дикой природы, расположенного на окраине Донкастера, погиб после нападения тигра. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на полицию Южного Йоркшира.

    Правоохранители заявили, что им поступил звонок о мужчине, который запрыгнул в вольер с тиграми. Посетитель получил серьезные травмы. На опубликованных в соцсетях кадрах было видно, как тигр напал на мужчину в черном джемпере, который сидел на земле в вольере.

    «На место прибыли экстренные службы, и, к сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, мужчина скончался на месте», — уточнили в полиции.

    Сам тигр не пострадал и остался в вольере после произошедшего. Опасности для людей нет. Мотивы прыгнувшего в вольер с хищниками мужчины неизвестны.

    После нападения тигра посетителей эвакуировали. Зоопарк закрыли до 11 октября.

    Ранее в Индии тигр загрыз 62-летнего пастуха в лесу.

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