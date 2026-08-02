В Индии тигр вытащил женщину из хижины и протащил 300 метров

В индийском штате Мадхья-Прадеш тигр напал на спавшую в хижине женщину, убил ее и протащил за голову около 300 метров. Об этом сообщило издание India Today .

Очевидцы рассказали, как в ночь на 2 августа хищник проник в деревню Паррапур Байгатола рядом с национальным парком Канха. Он забрался в хижину и схватил 30-летнюю Сугни Бай Дхурве.

Родственники женщины услышали крики и позвали на помощь соседей. Жители деревни сбежались к месту происшествия с фонарями. Но тигр отступил только после того, как отнес жертву на значительное расстояние от хижины. Полученные травмы оказались смертельными.

Сотрудники лесного департамента сообщили, что в последние месяцы в районе неоднократно замечали тигров и леопардов. Специалисты планировали установить ловушку для хищника и усилить патрулирование территории.

Местных жителей призвали без необходимости не ходить в лес, а также не оставлять детей и пожилых людей без присмотра.

Ранее тигр напал на пожилую жительницу деревни Кункхет в индийском лесном округе Рамнагар. Хищника удалось отогнать ее невестке, которая защитила женщину серпом.