В Индии леопард утащил ребенка в лес и смертельно ранил

Трехлетний мальчик погиб после нападения леопарда в индийском штате Гуджарат. Ребенка нашли в лесистой местности, сообщила газета Times of India .

По данным издания, мальчик вышел на улицу вместе с мамой. Пока женщина ждала его, на ребенка набросился хищник, а мать потеряла сознание. Очнувшись, она не обнаружила сына и стала звать на помощь.

Жители деревни и местный депутат проследили по крови на траве около 500 метров и нашли мальчика. К этому времени он уже не дышал.

Отец ребенка в день нападения уехал на работу в другой штат. Местные власти помогли ему вернуться домой и начали готовить документы для выплаты семье компенсации. Также чиновники установили ловушки, чтобы поймать леопарда.

До этого в штате Чхаттисгарх леопард забрался в жилой дом и ранил шесть человек.