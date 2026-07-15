В Индии лев растерзал 11-летнего паломника на священной горе
В индийском штате Гуджарат лев набросился на 11-летнего мальчика, когда тот поднимался по лестнице на священную гору Гирнар во время предрассветного паломничества. Об этом сообщило издание Hindustan Times.
Мальчик начал восхождение рано утром. Хищник напал на ребенка на 50-й ступени. Как рассказал паломник Радж Вагдода, они с братом находились неподалеку, когда услышали за спиной крики.
«Мы отошли примерно на 10 шагов и увидели, как какие-то люди машут факелами перед львом, дразнят его и кричат. Лев, похоже, разволновался. Это могло привести к тому, что позже он напал на ребенка», — сказал он.
Сотрудники лесного департамента, следопыты и ветеринары во время поисков нашли в лесу растерзанные останки ребенка. Власти закрыли маршрут и поймали трех львов. Одного из хищников во время осмотра стошнило человеческими останками.
Ранее на Суматре за неделю тигр растерзал подростка и лесоруба.