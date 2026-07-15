В Индии лев растерзал 11-летнего паломника на священной горе

В индийском штате Гуджарат лев набросился на 11-летнего мальчика, когда тот поднимался по лестнице на священную гору Гирнар во время предрассветного паломничества. Об этом сообщило издание Hindustan Times .

Мальчик начал восхождение рано утром. Хищник напал на ребенка на 50-й ступени. Как рассказал паломник Радж Вагдода, они с братом находились неподалеку, когда услышали за спиной крики.

«Мы отошли примерно на 10 шагов и увидели, как какие-то люди машут факелами перед львом, дразнят его и кричат. Лев, похоже, разволновался. Это могло привести к тому, что позже он напал на ребенка», — сказал он.

Сотрудники лесного департамента, следопыты и ветеринары во время поисков нашли в лесу растерзанные останки ребенка. Власти закрыли маршрут и поймали трех львов. Одного из хищников во время осмотра стошнило человеческими останками.

Ранее на Суматре за неделю тигр растерзал подростка и лесоруба.