В Индии пастуха нашли в лесу мертвым с тяжелыми травмами

В индийском штате Мадхья-Прадеш произошло нападение тигра на человека. Хищник загрыз пастуха, который вывел скот в лес. Об этом сообщило издание The Hitavada .

Суммар Лал повел скот в лесной массив около поселка Пиндрай в округе Сеони. Там 62-летний мужчина наткнулся на тигра. Животное напало на пастуха и утащило вглубь леса.

Односельчане обнаружили пастуха мертвым с тяжелыми травмами. На место выехали сотрудники Лесного департамента и полицейского участка, чтобы осмотреть территорию и предотвратить новое нападение. Родственникам погибшего выплатят компенсацию.

Ранее тигр напал на пожилую женщину в районе лесничества Рамнагар, когда она собирала корм для скота. Невестка помогла отбиться от зверя с помощью серпа. Потерпевшая получила тяжелые травмы.