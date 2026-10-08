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    В Индии пастуха нашли в лесу мертвым с тяжелыми травмами

    Тигр в Индии загрыз насмерть 62-летнего пастуха

    Фото: РИА «Новости»

    В индийском штате Мадхья-Прадеш произошло нападение тигра на человека. Хищник загрыз пастуха, который вывел скот в лес. Об этом сообщило издание The Hitavada.

    Суммар Лал повел скот в лесной массив около поселка Пиндрай в округе Сеони. Там 62-летний мужчина наткнулся на тигра. Животное напало на пастуха и утащило вглубь леса.

    Односельчане обнаружили пастуха мертвым с тяжелыми травмами. На место выехали сотрудники Лесного департамента и полицейского участка, чтобы осмотреть территорию и предотвратить новое нападение. Родственникам погибшего выплатят компенсацию.

    Ранее тигр напал на пожилую женщину в районе лесничества Рамнагар, когда она собирала корм для скота. Невестка помогла отбиться от зверя с помощью серпа. Потерпевшая получила тяжелые травмы.

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