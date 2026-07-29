Космонавт вышел на связь с орбиты ради спасения тигров

Заботиться о сохранении амурских тигров призвал командир экипажа МКС, уроженец Хабаровского края Петр Дубров. Он поздравил землян с Международным днем тигра по видеосвязи с орбиты. Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

Во время очередного сеанса связи с Центром управления полетами космонавт поздравил центр с днем рождения и профессиональным праздником. «Амурский тигр» создан в 2013 году Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина.

«Тигры — одни из самых ярких представителей животного мира нашей планеты. И несмотря на то, что из космоса их самих не видно, мы — космонавты — не можем не замечать, как порой сокращается их среда обитания», — сказал он.

В России обитает около 750 особей краснокнижного хищника, сообщил ранее гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Россия работает над его сохранением с 14 странами.