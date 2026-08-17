Амурский тигр украл камеру охотившегося за ним фотографа в Приморье

Установленную немецким фотографом дикой природы Сашей Фонсека камеру в Лазовском заповеднике в Приморье забрал амурский тигр, за которым мужчина вел фотоохоту. Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

Фонсека установил камеру в пещере, надеясь запечатлеть дикое животное. Отчасти ему это удалось, так как хищник подобрался вплотную к камере, сорвал ее и унес в зубах.

Где находится оборудование, неизвестно. Выходка амурского тигра попала в объектив другой камеры.

С 2024 года Фонсека, специализирующийся на автоматической фотосъемке редких животных, сотрудничал с центром «Амурский тигр», объединенной дирекцией Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра». Он установил четыре комплекта камер, чтобы сделать профессиональный снимок амурского тигра на берегу моря.

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