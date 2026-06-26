В Индии редчайшая азиатская львица утащила ребенка в джунгли и съела

Редчайшая азиатская львица в деревне Чатури в Индии напала на пятилетнего мальчика на глазах у его деда. Подробности написала газета DeshGujarat .

Мальчик ходил вместе с дедом в соседское село, возвращались домой в сумерках. Из зарослей выскочила хищница, схватила ребенка и утащила в джунгли. Сельчане бросились на поиски мальчика, но нашли только его останки в километре от деревни — львица частично съела ребенка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники департамента лесного хозяйства поймали львицу и еще четырех хищников.

«Останки ребенка были обнаружены в рвотных массах одного из пойманных львов. Останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Также были взяты образцы у других пойманных львов, которые будут проанализированы», — сообщило издание.

В середине июня в Индии тигр-людоед за два дня растерзал двух человек. Жертвой хищника стал пожилой фермер, собирающий сахарный тростник. На следующий день тигр загрыз женщину, косившую траву у дома.