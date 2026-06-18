В Индии тигр-людоед за два дня растерзал мужчину и женщину

Тигр растерзал 60-летнего фермера из деревни Рамнагар, а на следующий день расправился с 50-летней женщиной в соседней деревне Кхалепурва. Об этом сообщило издание The Times of India .

Пожилой фермер стал жертвой хищника, когда собирал сахарный тростник. На следующий день тигр загрыз женщину, косившую траву у дома. Хищник подкрался к ней, схватил за горло и утащил на поле сахарного тростника. Позже односельчане обнаружили ее наполовину съеденное тело.

Расстояние между деревнями составляет 2,5 километра. По мнению лесничего Анкита Сингха, на людей, вероятно, напал один и тот же тигр.

Лесники планируют отслеживать дронами перемещения животного. Кроме того, они установили шесть фотоловушек и две клетки с приманками.

Ранее в Индии в нацпарке Симилипал тигр загрыз мужчину. От него остались только две оторванные ноги и традиционный лунги.