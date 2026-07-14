На Суматре редкий тигр за неделю убил школьника и лесоруба

В Индонезии суматранский тигр за неделю убил 12-летнего мальчика и 29-летнего работника лесозаготовительной концессии. Об этом сообщило информационное агентство Antara .

Первое нападение произошло 7 июля на территории лагеря лесорубов. Тигр утащил школьника из туалета и растерзал его. Через три дня хищник напал на работника концессии Эко Прасетьо, который ночью вышел за пределы лагеря. Спасатели нашли останки мужчины частично съеденными.

Зоозащитники предположили, что оба нападения совершил один трехлетний самец. Специалисты установили в районе ловушки, чтобы поймать тигра и вывезти его подальше от людей.

Суматранский тигр относится к редким видам. В мире осталось около 400 таких животных. Хищники обитают в нескольких изолированных районах острова, однако вырубка лесов все чаще приводит их к встречам с людьми.

Ранее в Индии тигр за два дня убил жителей двух соседних деревень. Его жертвами стали 60-летний фермер и 50-летняя женщина.