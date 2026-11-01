В Тверской области разбился самодельный автожир, пилот погиб

В Тверской области потерпел крушение самодельный летательный аппарат, пилот погиб. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Авария произошла 1 ноября 2026 года около 13 часов на территории деревни Каюрово в Кимрском округе Тверской области. Разбившийся аппарат был самодельным автожиром, его фотографию опубликовала пресс-служба прокуратуры. Надзорное ведомстро организовало проверку.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, они устанавливают обстоятельства и причины ЧП.

Ранее в американском штате Орегон столкнулись в воздухе два вертолета Robinson и Airbus. В результате аварии погибли три человека.