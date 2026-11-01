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    В Тверской области разбился самодельный автожир, пилот погиб

    Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

    В Тверской области потерпел крушение самодельный летательный аппарат, пилот погиб. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

    Авария произошла 1 ноября 2026 года около 13 часов на территории деревни Каюрово в Кимрском округе Тверской области. Разбившийся аппарат был самодельным автожиром, его фотографию опубликовала пресс-служба прокуратуры. Надзорное ведомстро организовало проверку.

    Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, они устанавливают обстоятельства и причины ЧП.

    Ранее в американском штате Орегон столкнулись в воздухе два вертолета Robinson и Airbus. В результате аварии погибли три человека.

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