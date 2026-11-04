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    Ледоход «запер» пятерых рыбаков на базе в глухой тайге

    В Хабаровском крае спасли отрезанных ледоходом от земли пятерых рыбаков

    Пятеро мужчин оказались отрезаны от ближайших населенных пунктов из-за ледохода на реках в Хабаровском крае. Спасатели вывезли их с помощью вертолета Ми-8, сообщили в региональном управлении МЧС России.

    Рыбаки находились на базе в районе имени Полины Осипенко, у слияния рек Им и Амгунь. Добраться туда по автомобильным дорогам невозможно. Ближайший малонаселенный пункт — Демьяновка — расположен примерно в 60 километрах вверх по Амгуни.

    Посадить вертолет на территории базы не удалось, в лесу не было подходящей площадки. Поэтому спасатели использовали бортовую лебедку и поочередно подняли всех пятерых на борт.

    Мужчин доставили в Демьяновку, где они оставили автомобили перед поездкой на базу. Медицинская помощь никому из спасенных не понадобилась.

    Ранее рыбаки в Кирибати спасли уроженца Папуа-Новой Гвинеи, дрейфовавшего 41 день.

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