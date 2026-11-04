Ледоход «запер» пятерых рыбаков на базе в глухой тайге

Пятеро мужчин оказались отрезаны от ближайших населенных пунктов из-за ледохода на реках в Хабаровском крае. Спасатели вывезли их с помощью вертолета Ми-8, сообщили в региональном управлении МЧС России .

Рыбаки находились на базе в районе имени Полины Осипенко, у слияния рек Им и Амгунь. Добраться туда по автомобильным дорогам невозможно. Ближайший малонаселенный пункт — Демьяновка — расположен примерно в 60 километрах вверх по Амгуни.

Посадить вертолет на территории базы не удалось, в лесу не было подходящей площадки. Поэтому спасатели использовали бортовую лебедку и поочередно подняли всех пятерых на борт.

Мужчин доставили в Демьяновку, где они оставили автомобили перед поездкой на базу. Медицинская помощь никому из спасенных не понадобилась.

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