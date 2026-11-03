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    В Татарстане завели дело после смерти школьницы от менингококковой инфекции

    Фото: РИА «Новости»

    В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти 12-летней девочки в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

    Школьница скончалась 2 ноября. В больницу ее доставили после ухудшения самочувствия в оздоровительном центре в городе Бугульма, где находилась несовершеннолетняя.

    Причиной смерти могло стать инфекционное заболевание — предварительно, девочка умерла из-за менингококковой инфекции. Перед госпитализацией она жаловалась на головную боль.

    Уголовное дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Ранее стало известно, что детей, которые были в одном отряде с заболевшей, вакцинируют.

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