Пропавшие нижегородские школьницы уверяют, что все хорошо, но их продолжают искать

Пропавшая в Нижнем Новгороде школьница заявила, что у нее все в порядке

Тринадцатилетние девочки-подростки, ушедшие из дома 23 и 24 октября, продолжают уверять, что у них все в порядке. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его словам, одна из школьниц заверила, что ни с ней, ни со второй девочкой ничего плохого не случилось. Вопросы о причинах ухода из дома и своем местонахождении подросток проигнорировала.

Полиция и волонтеры пытаются установить местонахождение пропавших детей.

«Поиски продолжаются. Девочки не найдены», — ответила на запрос 360.ru информационный координатор поисково-спасательного центра «Рысь».

После ухода из дома девочка выкладывает посты с фото и видео в своем телеграм-канале, переписывается с одноклассниками, даже записала «кружочек» матери и заверяет всех, что они с подругой чувствуют себя хорошо. Возвращаться домой дети отказываются.