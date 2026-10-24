Названа причина ДТП с шестью погибшими в ЕАО

ДВЖД: к ДТП с 6 погибшими в ЕАО привел выезд на красный сигнал на переезде

Причиной смертельного ДТП перегоне Николаевка — Дежневка в Еврейской автономной области стал выезд микроавтобуса на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

По данным ДВЖД, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора перед пассажирским поездом № 35, следовавшим из Хабаровска в Благовещенск.

Машинист применил экстренное торможение, однако остановить состав до столкновения не удалось.

В результате погибли шесть человек, находившихся в микроавтобусе. Еще один пассажир получил травмы. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали, схода подвижного состава не произошло.

Через 37 минут после аварии поезд продолжил движение по маршруту. На месте работали экстренные службы. ДВЖД выразила соболезнования семьям погибших.