360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Названа причина ДТП с шестью погибшими в ЕАО

    ДВЖД: к ДТП с 6 погибшими в ЕАО привел выезд на красный сигнал на переезде

    Фото: РИА «Новости»

    Причиной смертельного ДТП перегоне Николаевка — Дежневка в Еврейской автономной области стал выезд микроавтобуса на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

    По данным ДВЖД, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора перед пассажирским поездом № 35, следовавшим из Хабаровска в Благовещенск.

    Машинист применил экстренное торможение, однако остановить состав до столкновения не удалось.

    В результате погибли шесть человек, находившихся в микроавтобусе. Еще один пассажир получил травмы. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали, схода подвижного состава не произошло.

    Через 37 минут после аварии поезд продолжил движение по маршруту. На месте работали экстренные службы. ДВЖД выразила соболезнования семьям погибших.

    Читайте также

    Два человека погибли в ДТП с участием автобуса и легковушки под Екатеринбургом

    пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

    В Якутске теплоход со 100 пассажирами сел на мель по пути в Нижний Бестях

    МЧС Республики Саха (Якутия)

    Пострадавший в ДТП на Пхукете российский подросток пришел в сознание

    Два человека погибли в ДТП с участием автобуса и легковушки под Екатеринбургом

    пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

    В Якутске теплоход со 100 пассажирами сел на мель по пути в Нижний Бестях

    МЧС Республики Саха (Якутия)

    Пострадавший в ДТП на Пхукете российский подросток пришел в сознание