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    В ДТП с грузовиком и маршруткой в Ставропольском крае пострадали 12 человек

    Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

    Пассажирский микроавтобус и грузовик столкнулись на 14-м километре автодороги Пятигорск — Георгиевск в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

    «На данный момент 12 пострадавших. Из них в больницу доставлены четверо, двое из них в реанимации, еще двое в отделении травматологии. Угрозы жизни пациентов нет», — рассказал 360.ru осведомленный источник.

    Георгиевская межрайонная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Особое внимание надзорное ведомство уделяет оказанию пострадавшим медицинской помощи.

    Ранее под Ногинском автобус с пассажирами проехал на красный и столкнулся с грузовиком. Пострадали три человека.

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