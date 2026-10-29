В ДТП с грузовиком и маршруткой в Ставропольском крае пострадали 12 человек

Пассажирский микроавтобус и грузовик столкнулись на 14-м километре автодороги Пятигорск — Георгиевск в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«На данный момент 12 пострадавших. Из них в больницу доставлены четверо, двое из них в реанимации, еще двое в отделении травматологии. Угрозы жизни пациентов нет», — рассказал 360.ru осведомленный источник.

Георгиевская межрайонная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Особое внимание надзорное ведомство уделяет оказанию пострадавшим медицинской помощи.

Ранее под Ногинском автобус с пассажирами проехал на красный и столкнулся с грузовиком. Пострадали три человека.