Мощный циклон обрушился на Камчатку
Камчатский край оказался под влиянием мощного циклона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Центр циклона сейчас расположен в акватории Охотского моря. Он влияет на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и ряд других округов.
По данным ведомства, сильнее всего ветер бушевал в поселке Озерновском Усть-Большерецкого округа. Там порывы достигали 34 метров в секунду. Наибольшее количество осадков за 12 часов зафиксировали в Соболевском округе — 10 миллиметров.
В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия для всех классов. Объекты ТЭК, ЖКХ и аэропорт работают штатно. Часть местных рейсов отменили, вылеты в другие регионы идут по расписанию.
Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными и не выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости.
Ранее шторм обрушился на Ялту, затопив улицы.