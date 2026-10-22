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    Мощный циклон обрушился на Камчатку

    Фото: РИА «Новости»

    Камчатский край оказался под влиянием мощного циклона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

    Центр циклона сейчас расположен в акватории Охотского моря. Он влияет на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и ряд других округов.

    По данным ведомства, сильнее всего ветер бушевал в поселке Озерновском Усть-Большерецкого округа. Там порывы достигали 34 метров в секунду. Наибольшее количество осадков за 12 часов зафиксировали в Соболевском округе — 10 миллиметров.

    В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия для всех классов. Объекты ТЭК, ЖКХ и аэропорт работают штатно. Часть местных рейсов отменили, вылеты в другие регионы идут по расписанию.

    Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными и не выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости.

    Ранее шторм обрушился на Ялту, затопив улицы.

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