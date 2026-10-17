Из-за угрозы нападения медведей трех монахов из Тувы пришлось эвакуировать

Трех монахов, эвакуированных из отдаленного скита в Тоджинском районе Тувы, разместили в Кызыле. Об этом РИА «Новости» сообщили в Госкомохотнадзоре республики.

По данным ведомства, все трое сейчас находятся в безопасности. О возвращении в скит речи пока нет — это будет зависеть от обстановки.

Во вторник, 13 октября, монахов вывезли из жилья, расположенного примерно в 160 километрах от села Тоора-Хем. Причиной стала угроза нападения голодных медведей, которые неоднократно подходили к постройкам и оставляли следы на подступах.

Ранее в Красноярском крае отстрелили более тысячи медведей. В период с август по сентябрь в регионе от нападений хищников погибли семь человек.