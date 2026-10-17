360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Из-за угрозы нападения медведей трех монахов из Тувы пришлось эвакуировать

    Фото: РИА «Новости»

    Трех монахов, эвакуированных из отдаленного скита в Тоджинском районе Тувы, разместили в Кызыле. Об этом РИА «Новости» сообщили в Госкомохотнадзоре республики.

    По данным ведомства, все трое сейчас находятся в безопасности. О возвращении в скит речи пока нет — это будет зависеть от обстановки.

    Во вторник, 13 октября, монахов вывезли из жилья, расположенного примерно в 160 километрах от села Тоора-Хем. Причиной стала угроза нападения голодных медведей, которые неоднократно подходили к постройкам и оставляли следы на подступах.

    Ранее в Красноярском крае отстрелили более тысячи медведей. В период с август по сентябрь в регионе от нападений хищников погибли семь человек.

    Читайте также

    Медведь забрался в библиотеку в Калифорнии

    Самец косули по кличке Яша поселился на Лосиной биостанции в Мытищах

    На Курильском озере заметили довольного медведя за «шведским столом» из рыбы

    Жителей 4 регионов России предупредили о появлении зимой медведей-шатунов

    Медведи не успокаиваются. Новые пугающие истории о встречах с хищниками в российских регионах

    В Тюменской области охотник вместо косули застрелил своего родственника

    Ученый Калинкин перечислил диких животных, которые выйдут к людям осенью

    Юрист Ярмуш объяснила, каких экзотических животных нельзя содержать дома