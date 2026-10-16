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    В Красноярском крае ликвидировали более тысячи медведей

    Фото: 360.ru

    Охотники отстрелили более тысячи медведей в Красноярском крае. В период с август по сентябрь в регионе от нападений хищников погибли семь человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов края.

    Всего ликвидировали 1016 особей. В ведомстве подтвердили, что на определенных территориях региона сохраняется опасность выхода медведей.

    Жителей и туристов предупредили в министерстве, что обо всех случаях встречи с хищниками необходимо сообщать по телефонам 112 и 102.

    Ранее об угрозе появления медведей-шатунов заявил общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников. Он объяснил, что животные могут этой зимой выходить к людям в Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай и Иркутской области.

    Специалист уточнил, что в этих регионах наблюдается серьезный прирост численности хищников.

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