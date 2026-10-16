В Красноярском крае ликвидировали более тысячи медведей

Охотники отстрелили более тысячи медведей в Красноярском крае. В период с август по сентябрь в регионе от нападений хищников погибли семь человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов края.

Всего ликвидировали 1016 особей. В ведомстве подтвердили, что на определенных территориях региона сохраняется опасность выхода медведей.

Жителей и туристов предупредили в министерстве, что обо всех случаях встречи с хищниками необходимо сообщать по телефонам 112 и 102.

Ранее об угрозе появления медведей-шатунов заявил общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников. Он объяснил, что животные могут этой зимой выходить к людям в Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай и Иркутской области.

Специалист уточнил, что в этих регионах наблюдается серьезный прирост численности хищников.