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    В Тюменской области охотник вместо косули застрелил своего родственника

    Фото: 360.ru

    Во время охоты в Тюменской области произошло ЧП — охотник по неосторожности вместо косули застрелил родственника. Против него возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК по региону.

    Мужчина и его старший родственник охотились в лесном массиве Упоровского района, вблизи деревни Первомайской.

    «По предварительным данным, 10 октября 2026 года в дневное время 44-летний обвиняемый <…> выстрелил из своего охотничьего ружья во время охоты в пробегающую косулю и, по неосторожности, попал в своего 66-летнего родственника, находившегося в зоне выстрела в кустах», — сообщили в следкоме.

    Пожилой мужчина от полученных ранений скончался на месте. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Иркутской области охотник вместо медведя случайно застрелили мужчину на глазах у его жены. Вдова рассказала, что супруга убил ее двоюродный брат, который плыл по реке на лодке.

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    Artur Widak/ZUMAPRESS.com