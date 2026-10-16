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    Медведь забрался в библиотеку в Калифорнии

    Фото: РИА «Новости»

    В библиотеку американского города Маммот-Лейкс в Калифорнии забрел медведь. Об этом сообщил местный департамент образования в социальных сетях.

    Хищник побывал в здании еще до открытия. Власти предположили, что необычный посетитель искал книгу о Винни-Пухе, которой как раз исполнилось 100 лет.

    «Можем лишь предположить, что новый „Медведь-иотекарь“ (в источнике „Li-BEAR-ian“ — прим. ред.) искал экземпляр книги „Винни-Пух“, которую опубликовали ровно 100 лет назад!» — пошутили сотрудники местного департамента образования.

    Необычный посетитель хоть и пришел в неурочное время, но не причинил особого вреда заведению. Он покинул здание еще до прибытия первых работников.

    В это время в России встречи с медведями стали почти обычным делом. Каждый день появляются новые истории, одни заканчиваются курьезами, другие неожиданным героизмом. О самых необычных встречах людей с косолапыми за последние дни — в материале 360.ru.

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