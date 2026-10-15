Медведи не успокаиваются. Новые пугающие истории о встречах с хищниками в российских регионах

Встречи с медведями в России стали почти обычным делом. Каждый день появляются новые истории, и некоторые из них выглядят почти невероятно. Одни заканчиваются курьезами, другие неожиданным героизмом, а иные даже штрафами. О самых необычных встречах людей с косолапыми за последние дни — в материале 360.ru.

Откуда столько медведей По данным Минприроды, сейчас в стране около 307,9 тысячи бурых медведей. В 1990 году их было примерно 130 тысяч, так что за 36 лет популяция выросла более чем в 2,3 раза. Причиной этому стали мягкие и короткие зимы, а еще то, что на медведей стали охотиться реже, и опытных охотников на них становится все меньше. А чем больше зверей, тем выше шанс встретить их. Особенно там, где лес вплотную подходит к поселкам и местам отдыха людей. Вторая причина, по словам специалистов, бескормица. Ягоды и кедровые орехи, которые так любят медведи, погубили ранняя сухая весна, летняя жара и лесные пожары. А перед зимней спячкой им нужно запастись жиром, и голодные звери идут за едой поближе к людям.

Фото: РИА «Новости»

Не последнюю роль играют и сами люди. Открытые мусорные контейнеры, стихийные свалки и продукты, оставленные на природе, приучают медведей к легкой добыче. Найдя ее однажды, зверь возвращается снова и постепенно теряет осторожность. Наконец, не все голодные медведи вовремя уходят в спячку. Те, кто не успел нагулять жир, становятся шатунами и бродят в поисках еды до самой зимы. Неудивительно, что косолапые то и дело попадают в новости, и останавливаться они, похоже, не собираются. Вот несколько самых нашумевших историй последних дней. Медведь и дорожный знак На трассе в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа водители увидели медведя, который расхаживал по дороге с оторванным дорожным знаком в зубах. Потом зверь подошел к остановившемуся грузовику, навалился на него лапами так, что машина заметно закачалась. Затем он улегся у колеса машины. Прогнать любителя дорожных знаков удалось только гудками автомобилей. Медведь и нейросеть Жительница поселка Магдагачи в Амурской области решила разыграть подругу и с помощью нейросети добавила на фотографию местной улицы медведя.

Фото: РИА «Новости»

Подруга поверила и отправила снимок другим знакомым, и вскоре о звере уже говорил весь поселок. Жители звонили в полицию, о нем сообщили главе округа, а на поиски выехали охотоведы. Одна местная жительница весь день не решалась выйти из дома даже за продуктами. В конце концов, автор шутки сама позвонила в полицию и призналась, но суд все равно оштрафовал ее на 15 тысяч рублей за распространение ложной информации. Щенок против медведя В Иркутской области семья из Усть-Кута отправилась за грибами и неожиданно встретила в лесу агрессивного медведя. На защиту хозяев бросился их 10-месячный щенок лайки. Он лаял, кусал зверя за ноги и бегал вокруг, пока люди бежали к машине. Медведь в итоге убежал в тайгу.

Фото: Фото: Ассоциация ветеринарии Иркутской области / Telegram

Щенку тоже досталось от косолапого, но ветеринары обработали раны и наложили швы, а его хозяева теперь отмечают второй день рождения. Кросс по тайге Пресс-секретарь губернатора Приморья Макар Руденчик в отпуске рыбачил возле села Красный Яр, когда к нему через протоку поплыли два гималайских медвежонка. Не дожидаясь медведицы, которая могла быть рядом, он выбрался из воды и бросился через тайгу к машине. К счастью, обошлось без травм, а в своих соцсетях Руденчик даже пошутил, что «неожиданно сдал норматив ГТО».

Фото: РИА «Новости»

Позднее он признал, что убегать от медведей неправильно, и посоветовал тем, кто идет в тайгу, прислушиваться к лесу и брать с собой средства отпугивания. Чемпион по весу на Камчатке Автомобилисты на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково сняли медведя, который мог бы претендовать на звание самого упитанного на полуострове. Зверь неспешно шагал по обочине и не обращал внимания на машины. Судя по габаритам, к зиме он подготовился на славу, ведь жир, как известно, помогает этим хищникам пережить долгую зимовку без еды. Осторожные гости в Кузбассе В Осинниках власти заметили, что медведи стали осторожнее заходить на дачи. Раньше звери вели себя нагло и приходили в город группами, а теперь держатся подальше. Помог один трюк. Чтобы звери не тянулись к людям, в лесу организовали для них подкормку.

Фото: РИА «Новости»

Охота не ради развлечения Но не все случаи встречи с бурыми медведями заканчиваются столь безобидно. К концу сентября Минприроды сообщило уже о 59 нападениях медведей на людей с начала года, и 26 из них закончились смертельным исходом. В связи с этим регионы усиливают патрулирование, предупреждают жителей об опасности лесных прогулок, а в отдельных местах временно ограничивают массовые мероприятия и посещение леса. На федеральном уровне уже обсуждают изменения правил регулирования численности бурых медведей. Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал о проработке дополнительных мер, которые должны позволить регионам оперативнее реагировать на угрозы.

Фото: РИА «Новости»

Среди обсуждаемых подходов — установление ориентиров численности животных с учетом особенностей конкретных территорий. Эксперты также подчеркивают значение профилактики. Несанкционированные свалки, открытые мусорные контейнеры и пищевые отходы возле домов привлекают медведей и повышают вероятность повторных встреч. Поэтому наряду с регулированием численности необходимо соблюдать правила утилизации отходов и отказаться от подкормки диких животных.