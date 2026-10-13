Ученый Калинкин перечислил диких животных, которые выйдут к людям осенью

Осенью встречи с дикими животными вблизи населенных пунктов участились по всей России. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника, кандидат биологических наук Юрий Калинкин.

По словам Калинкина, в первую очередь особое внимание стоит уделять кабанам: у них начинается период гона, во время которого самцы могут становиться особенно агрессивными.

«Кабан — широко распространенный вид, нередко живет поблизости от населенных пунктов, поэтому при посещении лесов в октябре, ноябре следует остерегаться встречи с этим зверем. Самцы могут проявлять крайнюю агрессию по отношению к человеку», — предупредил эксперт.

Возле жилья осенью можно заметить и лис: молодые лисицы начинают самостоятельную жизнь и ищут себе жилье, а также их привлекают пищевые отходы и доступная еда. Если лиса без опаски подходит к человеку или ведет себя необычно, она может быть больна, в том числе бешенством.

В лесах и на дорогах можно встретить лосей. Опасность особенно велика, если животное испугано, ранено или защищает потомство. Медведи тоже могут приближаться к населенным пунктам: их привлекают доступные источники пищи, в том числе свалки и оставленные возле домов отходы.

Если на пути оказалось стадо кабанов, Калинкин советует остановиться и медленно отступать назад, не поворачиваясь к зверям спиной.