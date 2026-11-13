Девятилетний мальчик пострадал при опрокидывании Kia в Курганской области

В Кетовском округе Kia Rio врезался в отбойник и перевернулся в кювет. Девятилетнего пассажира госпитализировали, сообщает Ura.ru .

Авария произошла 12 ноября около 16:20 на 248-м км федеральной трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Автомобилем управляла женщина с годовым стажем вождения.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, водитель выбрала скорость, не соответствующую дорожным условиям. Машина столкнулась с металлическим отбойником, съехала в кювет и опрокинулась.

Мальчика доставили в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста. Полиция уточнила, что он находился на переднем пассажирском сиденье в бустере и был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция напомнила: детей от 7 до 11 лет включительно на переднем сиденье нужно перевозить в удерживающем устройстве, соответствующем их росту и весу.