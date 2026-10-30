В Сети стали появляться сообщения о том, что пассажирский лайнер, летевший рейсом Минск — Москва, якобы оказался под огнем российских систем ПВО. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях распространились посты с кадрами из салона самолета. В ролике видно, что люди мечутся в панике, на заднем фоне звучат крики.

Авторы видео наложили на него надпись: «рейс Минск — Москва попал под работу ПВО Москвы».

Правда

На самом деле ролик, где пассажиры пугаются тряски и вспышек за бортом, склеили из старых архивных кадров. Записи сделали на рейсах иностранных авиакомпаний во время попадания лайнеров в зоны сильной турбулентности или грозы. Никакого отношения к перелету между Минском и Москвой они не имеют.

Чтобы сделать ролик провокационным, авторы фейка наложили титры с недостоверной информацией. Оригинальная видеозапись появилась еще в конце марта в Facebook* и TikTok.

В ролике показали момент попадания небольшого самолета в зону турбулентности. Это подтверждает сопроводительное сообщение.

«Видео, распространившееся в социальных сетях, показывает пугающие моменты внутри самолета во время сильной турбулентности. На кадрах можно увидеть встревоженных пассажиров и панику в салоне. В прессе отметили, что речь шла об одном из рейсов, выполнявшихся 25 октября 2026 года», — отметили авторы.

Ресурсы Росавиации, аэропортов и авиакомпании не публиковали сообщений об инцидентах с лайнерами. Новостей об этом не было в том числе в специализированных сетях, хотя при реальной угрозе поражения гражданского борта средствами ПВО международные протоколы требуют немедленной подачи сигнала бедствия (Squawk 7700), закрытия воздушной зоны и фиксации радиопереговоров с диспетчерами.

В фейке про лайнер прослеживается украинский след — противник пытается дискредитировать российские власти и создать сомнения у населения по поводу безопасности полетов. Такие попытки уже предпринимались ранее и разоблачались. Например, вброс опроверг иностранный сайт inbusiness.kz.