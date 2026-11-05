В Красноярском крае охотник выстрелил в напарника, перепутав его с лисой

Жителя села Кавказское Красноярского края приняли за лису и ранили на охоте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сельчане втроем пошли на охоту. Мужчины добрались до точки сбора и разошлись в разных направлениях.

Один из охотников, 71-летний местный житель, услышал, что его 58-летний напарник несколько раз выстрелил — с правой стороны. Пенсионер решил, что лиса бежит именно к нему и начал стрелять якобы в ее направлении. Однако в итоге третий приятель получил ранение ноги. Его отвезли в фельдшерский пункт, а затем и госпитализировали.

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее стало известно, что в Красноярске застряли сапбордистки. Девушки попали в ледяной затор на реке Мана.