Школьница умерла от менингококковой инфекции в Татарстане

В Татарстане школьница скончалась, предположительно, из-за менингококковой инфекции. Об этом сообщила пресс-служба республиканского министерства по делам молодежи.

В медпункт детского оздоровительного лагеря имени Губина в Бугульме 1 ноября обратилась воспитанница четвертого отряда с жалобами на головную боль.

При осмотре у девочки выявили температуру тела в 39,4 градусов, о чем сразу сообщили родителям. Вечером школьницу забрали родители.

На следующий день девочке вызвали скорую. Ее отвезли в инфекционное отделение Бугульминской детской больницы, а затем экстренно доставили в реанимационное отделение Лениногорской ЦРБ. В медучреждение на вертолете доставили реаниматолога.

Несмотря на предпринятые действия — массивную инфузионную и кардиотоническую поддержку, гормонотерапию, ИВЛ, реанимационные мероприятия — школьница умерла. Предварительный диагноз — молниеносная форма менингококковой инфекции.

Дети, которые были в одном отряде с заболевшей, вакцинируют. Ситуация находится на особом контроле министерства по делам молодежи республики Татарстан.

Ранее стало известно, что первую отечественную вакцину от менингококка зарегистрировали в Подмосковье. Производство вакцины полностью локализовано в Московской области.