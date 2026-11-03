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    Школьница умерла от менингококковой инфекции в Татарстане

    Фото: РИА «Новости»

    В Татарстане школьница скончалась, предположительно, из-за менингококковой инфекции. Об этом сообщила пресс-служба республиканского министерства по делам молодежи.

    В медпункт детского оздоровительного лагеря имени Губина в Бугульме 1 ноября обратилась воспитанница четвертого отряда с жалобами на головную боль.

    При осмотре у девочки выявили температуру тела в 39,4 градусов, о чем сразу сообщили родителям. Вечером школьницу забрали родители.

    На следующий день девочке вызвали скорую. Ее отвезли в инфекционное отделение Бугульминской детской больницы, а затем экстренно доставили в реанимационное отделение Лениногорской ЦРБ. В медучреждение на вертолете доставили реаниматолога.

    Несмотря на предпринятые действия — массивную инфузионную и кардиотоническую поддержку, гормонотерапию, ИВЛ, реанимационные мероприятия — школьница умерла. Предварительный диагноз — молниеносная форма менингококковой инфекции.

    Дети, которые были в одном отряде с заболевшей, вакцинируют. Ситуация находится на особом контроле министерства по делам молодежи республики Татарстан.

    Ранее стало известно, что первую отечественную вакцину от менингококка зарегистрировали в Подмосковье. Производство вакцины полностью локализовано в Московской области.

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