Спустя два месяца названа причина гибели 17 альпинистов в Кабардино-Балкарии
МЧС: обвал ледника в ущелье Безенге произошел из-за изменения климата
Обвал горного ледника в ущелье Безенги, при котором погибли 17 альпинистов, произошел из-за климатических изменений. Нижняя подпорка, удерживавшая его, оголилась и ослабла. Первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике Эльдар Хашхожев заявил об этом на заседании по развитию туризма в парламенте региона, сообщил ТАСС.
«Линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки. Соответственно, за счет того, что эти участки оголяются, нижняя подпорка, которая держала вот эти ледники много лет, она становится более слабой, и не удерживает эти большие глыбы снега», — объяснил он.
Снежно-ледовый обвал произошел по естественным причинам. Он связан с масштабными климатическими процессами, происходящими не только в КБР, но и во всем мире.
Обрушение ледника произошло в ущелье Безенги на горе Мижирги 6 сентября. Из 33 альпинистов 17 погибли.