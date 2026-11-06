Спустя два месяца названа причина гибели 17 альпинистов в Кабардино-Балкарии

Обвал горного ледника в ущелье Безенги, при котором погибли 17 альпинистов, произошел из-за климатических изменений. Нижняя подпорка, удерживавшая его, оголилась и ослабла. Первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике Эльдар Хашхожев заявил об этом на заседании по развитию туризма в парламенте региона, сообщил ТАСС .

«Линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки. Соответственно, за счет того, что эти участки оголяются, нижняя подпорка, которая держала вот эти ледники много лет, она становится более слабой, и не удерживает эти большие глыбы снега», — объяснил он.

Снежно-ледовый обвал произошел по естественным причинам. Он связан с масштабными климатическими процессами, происходящими не только в КБР, но и во всем мире.

Обрушение ледника произошло в ущелье Безенги на горе Мижирги 6 сентября. Из 33 альпинистов 17 погибли.