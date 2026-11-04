Квартира загорелась на 15 этаже жилого дома на северо-западе Москвы

В Митине вспыхнул пожар в жилом доме: яркое пламя на балконе и густой черный дым были видны издалека. О возгорании очевидцы сообщили 360.ru.

Пожар начался около 20:19 в двухкомнатной квартире на 15-м этаже дома № 35 на Дубравной улице. По данным источника 360.ru, огонь охватил балкон и комнату площадью около семи квадратных метров. До приезда пожарных два человека самостоятельно покинули квартиру.

«Пожарные на месте, оперативными мерами возгорание ликвидировали. Пострадавших нет», — сообщила 360.ru пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Ранее на севере Москвы произошел пожар в квартире на восьмом этаже дома на улице Космонавта Волкова. Погибли два человека.