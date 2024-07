Селин Дион и Леди Гага выступят на открытии Олимпиады в Париже

«Церемония открытия Олимпиады станет первым выступлением Дион на сцене с 2022 года после того, как она отменила свое мировое турне и сообщила, что у нее диагностирован синдром мышечной скованности», — написали авторы материала.

Слухи о том, что исполнительница песни My Heart Will Go On выступит на Олимпиаде, появились после того, как стало известно, что она остановилась в отеле Royal Monceau недалеко от Елисейских полей. Там же разместилась Леди Гага.

У Селин редкая неврологическая патология с признаками аутоиммунного заболевания. Она проявляется постоянным тоническим напряжением мышц, ограничивающим подвижность женщины. Первые признаки синдрома мышечной скованности Селин начала ощущать 14 лет назад. Но спустя 12 болезнь обострилась: спазмы мышц, близких горлу, не позволяли артистке петь.

Олимпиада 2024 года начнется с церемонии открытия на Сене, а сами соревнования стартуют 27 июля и продлятся 16 дней. Международный олимпийский комитет допустил лишь 15 российских спортсменов к турниру в качестве нейтральных спортсменов, сообщал RT. Российские телеканалы впервые с 1984 года не будут вести трансляции соревнований.