Без флага и гимна нельзя. В России не станут показывать Олимпиаду по ТВ

Sports.ru: российские каналы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры

Руководство российских федеральных телеканалов решило отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщили журналисты Sports.ru .

«Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России 1“ нельзя», — написали авторы статьи.

Изначально телеканал «Матч ТВ» рассматривал возможность трансляции спортивных дисциплин с российскими спортсменами, но после того, как борцам, дзюдоистам и тхэквондистам отказали участвовать в Играх, вопрос о показе Олимпиады закрыли.

По данным издания, затраты на покупку ТВ-прав для небольшого числа участников в нерейтинговых видах спорта посчитали неоправданными.

Последний раз такая же ситуация происходила 40 лет назад, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе.

На днях 245 атлетов, которым не позволили участвовать в Играх в Париже, получили компенсацию. Олимпийский комитет России выплатил спортсменам в общей сложности свыше 200 миллионов рублей.