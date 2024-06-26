Сегодня 12:56 «Я не остановлюсь». Чем болеет Селин Дион Остеопат Фомичева рассказала о терапии при болезни Селин Дион 1 0 0 Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Знаменитости

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Селин Дион

На днях состоялась премьера документального фильма о канадской певице Селин Дион «Я Селин». В нем мировая звезда рассказала, что ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности». Что это за болезнь, как давно Дион страдает ею и почему не может петь — в материале 360.ru.

Что такое синдром мышечной скованности Синдром мышечной скованности, или «ригидного человека» (SPS) — редкая неврологическая патология с признаками аутоиммунного заболевания. Она проявляется постоянным тоническим напряжением мышц, то есть ригидностью, и отдельными болезненными спазмами, ограничивающими подвижность пациента.

Интересно SPS встречается очень редко — болезнь поражает всего два человека на миллион. Среди них оказалась и любимица публики Селин Дион. SPS встречается очень редко — болезнь поражает всего два человека на миллион. Среди них оказалась и любимица публики Селин Дион.

Впервые синдром описали американские неврологи Мерш и Вольтман в 1956 году. В их честь заболевание носит еще одно название — синдром Мерша — Вольтмана. До сих пор причины, вызывающие эту патологию, остаются под вопросом. Но ученым удалось выяснить, что механизм возникновения заболевания связан с повышенной возбудимостью двигательных нейронов в передних рогах серого вещества спинного мозга.

Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe / Global Look Press

Болезнь может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего проявляется во второй половине жизни. Как правило, сначала спазмы затрагивают мышцы спины, шеи и живота. Затем переходят на конечности, мимические мышцы. «Людей с мышечной скованностью мучают внезапные приступы мышечных спазмов, от которых сковывает все тело. Приступы может вызвать практически все: от громкого звука до банальной усталости», — рассказала 360.ru невролог и остеопат Марина Фомичева.

Что происходит с человеком во время приступа Интенсивность приступов варьируется в течение дня. Обычно симптомы уходят во время сна.

В фильме «Я Селин» показали несколько приступов 56-летней певицы. Они начинаются с небольших спазмов, человек еще может разговаривать и двигаться. После наступает момент, когда пациента буквально обездвиживает. В эти моменты Селин Дион не могла не только двигать конечностями, но и говорить, лицо искажалось в судороге. Спазмы приносили артистке невыносимую боль, она стонала и плакала. Спустя 10 минут приступ прекращается.

Фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Лечится ли болезнь Селин Дион Синдром мышечной скованности невозможно вылечить полностью, хотя в тандеме со специалистами можно достичь ремиссии. Болезнь будет прогрессировать, но медленно. «Это заболевание не лечится, однако есть меры, которые облегчают долю больного», — подчеркнула Фомичева. Пациенту помогут физическая терапия, растяжка и массаж. Кроме того, облегчат симптомы противовоспалительные препараты и обезболивающие, миорелаксанты. Для достижения ремиссии вводят акупунктуру, то есть иглоукалывание, и хиропрактику, основные принципы которой заключаются в лечении с помощью манипулирования опорно-двигательным аппаратом.

Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Детство Селин Дион Селин Дион родилась в Канаде 30 марта 1968 года в многодетной семье, она имеет 13 братьев и сестер. Родители немного зарабатывали, и часто детям было нечего есть. Однако всех объединяла любовь к музыке, которой занимались мать и отец. На свадьбе старшего брата пятилетняя Селин спела несколько песен. Перед выступлением мама сказала ей делала вид, что ничего не произошло, если гитарист или кто-то из команды ошибется в партии. Этого правила Дион придерживалась и во время мировых турне.

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency / Global Look Press

Почему Селин Дион не может петь Первые признаки синдрома мышечной скованности Селин начала ощущать 14 лет назад. В документальном фильме певица рассказала, что иногда после концерта тональность голоса повышалась, хотя после нагрузок она, наоборот, должен снижаться. Тогда звезда забеспокоилась, но до страшного диагноза было еще далеко. Врачи озвучили его лишь два года назад, когда у Дион возникли проблемы и с голосом, и с двигательной функцией.

В декабре 2022 года артистка отменила выступления в Европе, а в мае 2023-го — мировое турне Courage, во время которого должна была дать 42 концерта. Спазмы мышц, близких горлу, не позволяли ей петь.

К сожалению, спазмы затрагивают все аспекты моей повседневной жизни. Порой они вызывают трудности даже при ходьбе и не позволяют мне задействовать голосовые связки, чтобы петь так, как раньше. <…> Делать шоу несложно — сложно его отменять. Селин Дион

Несмотря на все, певица не собирается сдаваться, работает с отличной командой врачей, усердно занимается с терапевтом по спортивной медицине, чтобы восстановить мышцы. Ее поддерживают дети «Я до сих пор вижу себя танцующей и поющей. Если не могу бежать, я пойду. Если не смогу идти, буду ползти. Но я не остановлюсь», — заключила Селин Дион.