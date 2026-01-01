Еще шесть детей внесли в базу «Миротворца»

Личные данные еще шести детей в возрасте от трех до 15 лет пополнили базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют публикации на ресурсе.

На сайте пояснили, что несовершеннолетних внесли в базу из-за якобы покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также из-за сознательного нарушения госграницы.

Среди этих детей есть как российские, так и украинские граждане.

«Миротворец» регулярно добавляет имена российских детей в свои списки, публикуя их персональную информацию. Накануне Нового года на сайте появились данные о еще 12 несовершеннолетних.

Также в сентябре двух сестер шести и девяти лет ресурс обвинил якобы в незаконном пересечении государственной границы.