Обессилевшую лошадь спасли из оврага под Кировом

Волонтеры и местные жители помогли спасти лошадь, которая во время конной прогулки попала в природную ловушку недалеко от Кирова. Животное оказалось в овраге и после падения не смогло самостоятельно выбраться наверх, кадры появились в распоряжении 360.ru.

К моменту прибытия добровольцев лошадь уже освободила ноги, однако сил подняться по крутому скользкому склону у нее не осталось. Животное лежало на боку и практически не могло двигаться.

Для операции собрали группу более чем из 15 человек. Участники расчистили склон от кустов, закрепили животное тросами и с помощью автомобильной лебедки начали осторожно поднимать его из оврага.

Главной сложностью после подъема стало возвращение лошади в стоячее положение. Сделать это удалось со второй попытки. После спасения животное отогрели и покормили. В качестве угощения добровольцы использовали в том числе сухари и фрукты.

Серьезных травм или переломов у лошади не обнаружили. После восстановления сил она смогла самостоятельно передвигаться.

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