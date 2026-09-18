Россиянам назвали доход для найма няни в Москве

«Известия»: няня на полный день в Москве получает в среднем 160–200 тыс. рублей

Постоянную няню в Москве обычно нанимают семьи с совокупным доходом от 800 тыс. до 1 млн рублей в месяц, рассказала основательница агентства «ТРЕПЕТНО» Ольга Емец, сообщает газета «Известия» .

По словам эксперта, типичная семья, пользующаяся услугами няни, состоит из родителей 30–45 лет с одним-тремя детьми. Как правило, оба родителя работают.

Няня при графике 5/2 и восьмичасовом рабочем дне в среднем получает около 160 тысяч рублей в месяц. При занятости по 10 часов ее зарплата составляет 180–200 тысяч рублей. Услуги няни для грудничка, билингвальной гувернантки или специалиста с проживанием стоят дороже.

Емец пояснила, что при меньшем доходе расходы на няню становятся заметной нагрузкой на бюджет. В премиальном сегменте доход семьи начинается от от полутора до двух миллионов рублей в месяц: такие клиенты могут нанимать двух нянь для круглосуточного ухода, гувернанток, сопровождающих в поездках, или целую команду домашнего персонала.

При этом услугами нянь пользуются не только обеспеченные семьи. Некоторые родители готовы направлять на это значительную часть дохода, чтобы один из супругов мог вернуться к работе и сохранить карьеру. Семьи сопоставляют стоимость услуг с заработком родителя, которому иначе пришлось бы остаться дома с ребенком.